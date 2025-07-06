شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. خريطة أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد صبحى الأحد، 06 يوليو 2025 09:00 ص

حددت اللجنة العليا لاختبارات القدرات 2025 برئاسة الدكتور السيد قنديل، أماكن أداء طلاب الثانوية العامة بالنسبة للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات الفنون التطبيقية وذلك وفقا للمحافظة الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة ومحل الإقامة. وفيما يلى أماكن تنظيم أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة لكليات الفنون التطبيقية فهى كالتالى: يؤدى طلاب محافظتى "القاهرة – الجيزة" اختبارات القدرات فى كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان. أما طلاب محافظات "بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان"، فيؤدون الاختبارات فى كلية الفنون التطبيقية ببني سويف. فيما يؤدى طلاب محافظات الغربية والبحيرة وكفر الشيخ والاسكندرية ومطروح بمقر كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا. أما طلاب محافظات "المنوفية – القليوبية - السويس – الشرقية – الإسماعيلية"، يؤدون اختبارات القدرات فى كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها. وبالنسبة لطلاب محافظات "الدقهلية - دمياط - بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء" فيؤدون الاختبارات بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.

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