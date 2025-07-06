شكرا لقرائتكم خبر عن القطار الخفيف يقلل وقت الانتظار بين الرحلات لـ15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف، أنه ابتداءً من اليوم الأحد 6 يوليو، سيتم تقليل وقت الانتظار بين القطارات من 30 دقيقة لـ 15 دقيقة بعد الساعة 5 مساءً بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة.

وستكون آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:15 مساءً، وذلك استجابة لاقتراحات وشكاوي الركاب.

ويخدم القطار الكهربائى الجديد عدة مدن جديدة شرق القاهرة بالإضافة إلى خدمة مدينة العاشر من رمضان فى مرحلتها الرابعة، بالإضافة إلى ربط العاصمة الإدارية بالقاهرة والمدن الجديدة، وتم افتتاح المشروع بتاريخ 3 يوليو 2022، وأصبح القطار الخفيف الأن وسيلة النقل الرئيسية لأغلب سكان المدن الجديدة بشرق القاهرة، مثل "العبور، والمستقبل، والشروق، وهليوبوليس الجديدة، وبدر، ومدينة الروبيكى"، وخاصة بعد توفير أماكن انتظار للسيارات خاصة بالركاب لتسهيل الوصول لمحطات القطار بالإضافة إلى تشغيل خطوط نقل جماعى تربط شوارع المدن بمحطات القطار، بالإضافة إلى ميزة التقاء القطار بالخط الثالث لمترو الأنفاق، جعله الوسيلة المناسبة والأسرع والاختيار المناسب بالإضافة إلى ربطه مستقبلا مع المونوريل والقطار الكهربائى السريع والأتوبيس الترددى.

وشكل تشغيل القطار الكهربائى الخفيف فارقا كبيرا لسكان مدن شرق القاهرة، حيث ترك الكثير من السكان، سياراتهم الخاصة ولجأوا لاستخدام القطار ثم المترو وهو ما وفر المال والجهد وخف من الازدحام كثيرا.