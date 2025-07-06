شكرا لقرائتكم خبر عن الريف المصرى: ندرس إمكانية تصنيع آلات زراعية متطورة بأيادى مصرية وخبرات بولندية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، ميهاو موركوتشينسكى، سفير جمهورية بولندا لدى القاهرة، والوفد الرسمى المرافق له، وذلك بمقر الشركة بالقاهرة. حيث تم خلال اللقاء بحث فرص التعاون المشترك بين المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وعدد من كبرى الشركات والمؤسسات البولندية العاملة فى قطاعات الميكنة الزراعية والزراعة الذكية والتصنيع الغذائى والتنمية المستدامة.

حضر اللقاء، من جانب شركة تنمية الريف المصرى الجديد، الدكتورة المهندسة ڤينيس فايد مستشار رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع تطوير الأعمال.

يأتى هذا اللقاء فى إطار حرص شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمساهمة فى تحقيق أهداف المشروع القومى، والذى يُعد أحد أكبر مشروعات التنمية الزراعية المستدامة فى تاريخ مصر والمنطقة.

هذا، وقد شهد اللقاء مناقشات موسعة حول إمكانية نقل الخبرات البولندية الرائدة فى تقنيات الزراعة الذكية والميكنة الزراعية، وإمكانية تصنيع جرارات زراعية متطورة بأيادى مصرية وخبرات بولندية، فضلاً عن التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة داخل نطاق أراضى المشروع، بالإضافة إلى دعم سلاسل القيمة المضافة من خلال التعاون فى مجالات التصنيع الزراعى والغذائى.

كما تم التطرق إلى إمكانية عقد شراكات بين مؤسسات وشركات بولندية متخصصة وبين المستثمرين والشباب من المنتفعين بأراضى المشروع، بما يسهم فى رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الإستدامة.

وقد أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب خلال اللقاء أن المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان يفتح أبواباً واسعة أمام الشراكات الجادة والمثمرة، ويمثل نموذجاً متكاملاً للتنمية الزراعية الحديثة القائمة على أسس علمية واقتصادية.

وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب مؤكداً : "نتطلع إلى التعاون مع الجانب البولندى فى مجالات التكنولوجيا الزراعية وتوليد الطاقة المتجددة والتصنيع الغذائى، ونرحب بكل ما يسهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق الأمن الغذائى لمصر والمنطقة".

من جانبه، أعرب السفير البولندى لدى مصر، ميهاو موركوتشينسكى، عن تقديره الكبير لحجم الإنجاز الذى حققته شركة تنمية الريف المصرى الجديد خلال الشهور الماضية، مشيدًا برؤية المشروع الطموحة وخططه التوسعية.

وأشار السفير البولندى : "تتمتع بولندا بخبرة واسعة فى مجالات الزراعة المتطورة وإدارة الموارد الطبيعية، ونرى فرصًا حقيقية للتعاون المشترك على المدى القصير والمتوسط، خاصة فى ظل العلاقات القوية التى تجمع بين القاهرة ووارسو".

فى سياق متصل، ثمّن الجانبان جهود كل طرف فى دفع مسيرة التنمية، مؤكدين على أهمية تبادل الزيارات الفنية والإقتصادية خلال الفترة المقبلة، لوضع أطر تنفيذية للتعاون المشترك، وبحث إمكانية مشاركة الشركات البولندية فى مشروعات تطوير البنية التحتية الزراعية داخل أراضى ومناطق "الريف المصرى الجديد.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الفرص الاستثمارية المطروحة من جانب "شركة تنمية الريف المصرى الجديد"، ووضع خطط تنفيذية لمشروعات تعاون مستقبلى فى العديد من أراضى ومناطق المليون ونصف المليون فدان.