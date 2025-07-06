شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: انتهاء ورشة حول المسارات التنظيمية المعجلة للمستحضرات البيولوجية واللقاحات بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن انتهاء مشاركتها في ورشة العمل الإقليمية المعنية بـ"المسارات التنظيمية المعجلة للمستحضرات البيولوجية واللقاحات المُصنَّعة محليًا في إفريقيا"، والتي نظمها المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقد مثّل الهيئة في هذه الورشة كل من:

الدكتور صلاح الدين أحمد شوقي، مدير وحدة الاستقبال بالإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، والدكتورة هبة بهاء، مدير إدارة التفتيش على مصانع المستحضرات الحيوية،

وذلك بناءً على الدعوة الرسمية الواردة من مركز Africa CDC.

تم خلال الورشة مناقشة عدد من المحاور المهمة، من أبرزها: استعراض المسارات التنظيمية المعجلة المعتمدة حاليًا للحصول على الموافقة التسويقية للمنتجات الصحية، ومناقشة الجداول الزمنية المرتبطة بها، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي بين الهيئات التنظيمية الوطنية (NRAs)، والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية (RECs)، ومبادرة تنسيق اللوائح الصحية الإفريقية (AMRH). كما تطرقت الورشة إلى مناقشة التحديات التي تعوق تسريع إجراءات التسجيل للمنتجات المصنعة محليًا، بالإضافة إلى مقترح إنشاء مسار أولوية للتسجيل القاري (Priority Track for Continental Listing) لتسهيل اعتماد المستحضرات البيولوجية المنتجة داخل إفريقيا.

كما تم استعراض الجهود التي تبذلها اللجنة الفنية لممارسات التصنيع الجيد في تعزيز كفاءة مفتشي الهيئات الرقابية على مستوى القارة الإفريقية، والدور الفعّال الذي قامت به هيئة الدواء المصرية في هذا المجال من خلال تنظيم عدد من برامج التفتيش التدريبية، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركات المصرية المتخصصة في إنتاج المستحضرات الحيوية، بهدف نقل الخبرات وتوحيد الممارسات الرقابية بما يسهم في دعم المنظومة الدوائية داخل إفريقيا.



يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الرقابة على اللقاحات، والعمل على تطوير قدرات الجهات الرقابية في إفريقيا وتفعيل دورها الرقابي في التحالف المصري لمصنعي اللقاحات. وقد أكدت الهيئة من خلال هذه المشاركة على دورها الريادي في هذا المجال، وسعيها الدائم لتحقيق أعلى معايير الجودة لضمان صحة وسلامة المواطنين في القارة السمراء، وتقديم سبل الدعم المختلفة للمصنعين والجهات الرقابية في القارة الإفريقية.