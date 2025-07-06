شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة وبدء خروج الطلاب من اللجان والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات شعبة علمي رياضيات بالثانوية العامة في محافظة الجيزة، قبل قليل، في الخروج من اللجان الامتحانية، بعد أداء امتحان الدور الأول في مادة الرياضيات البحتة، حيث انطلق الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، واستمر لمدة ساعتين.

وخرج طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم، من اللجان الامتحانية، وذلك بعد أداء الامتحان فى مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلبة شعبة علمى علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب علمى رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

واصطفَّت أولياء الأمور في محيط المدارس، لاستقبال أبنائهم والاطمئنان عليهم بعد أداء الامتحان، لبث الثقة والطمأنينة في نفوسهم، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتضمن امتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 30 درجة، 26 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

واشتمل امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية بالنظام القديم على 46 سؤالًا، تتوزع بين 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وتضمن امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب النظام القديم 46 سؤالًا، تتوزع بين 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة تم بنائها لتشمل المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا، بحيث تضمن 70% من الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا 30%، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفة الفنية، بحيث تكون الأسئلة مطابقة مباشرة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة.