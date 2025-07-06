أخبار مصر

خروج طلاب الثانوية العامة من امتحان الرياضيات البحتة بالدقى

0 نشر
0 تبليغ

خروج طلاب الثانوية العامة من امتحان الرياضيات البحتة بالدقى

شكرا لقرائتكم خبر عن خروج طلاب الثانوية العامة من امتحان الرياضيات البحتة بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام تصوير خالد كامل

الأحد، 06 يوليو 2025 11:11 ص

أنهى طلاب الثانوية العامة بشعبة علمي امتحان مادة الرياضيات البحتة، اليوم الأحد 6 يوليو 2025، وبدأوا في الخروج من لجان الامتحانات بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة بالدقى، عقب انتهاء الوقت المخصص للامتحان والذي استمر ساعتين من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحًا.

وشهد محيط المدرسة توافد أولياء الأمور، خاصة الأمهات، منذ وقت مبكر، انتظارًا لخروج أبنائهم، وسط تنظيم أمني وإشراف من مسؤولي اللجنة لمنع التزاحم وتسهيل انصراف الطلاب بسلاسة.

وحرصت إدارة المدرسة على تطبيق تعليمات وزارة التربية والتعليم بخصوص تنظيم عملية الخروج، حيث تم فتح البوابات تدريجيًا تحت متابعة أفراد الأمن الإداري ومشرفي اللجان.

وتستكمل امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة دقيقة من الإدارات التعليمية، في ظل إجراءات مشددة لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا