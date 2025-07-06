شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن عن إرشادات مهمة للفحص الطبى للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إرشادات مهمة للمرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ وذلك لاجراء الفحص الطبى حيث تتضمن :-

- الحضور في الوقت المحدد: التزام بالموعد المحدد للكشف الطبي بمقر اللجنة الطبية المختصة، مع إحضار بطاقة الرقم القومي.

- الامتناع عن أدوية معينة: يجب التوقف عن تناول أي أدوية تؤثر على نتائج التحاليل (خاصة المتعلّقة بالمخدرات) قبل الكشف الطبي بمدة لا تقل عن 72 ساعة، إلا إذا أُوصي بخلاف ذلك.

- الصيام المطلوب: الالتزام بالصيام لمدة لا تقل عن 8 ساعات قبل إجراء التحاليل، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

- إحضار التقارير الطبية السابقة (إن وجدت): مثل تقارير الأمراض المزمنة أو النفسية أو نتائج تحاليل موثقة.

التقيد بتعليمات اللجنة الطبية: الالتزام بالإجراءات الصحية والإدارية داخل مقر الكشف مثل ارتداء الكمامة واستخدام المعقم.

- في حالة عدم الحضور: أي تغيب عن الموعد بدون عذر مقبول يُعد مسؤولية شخصية وقد يؤدي إلى تأخر أو رفض طلب الترشح.

- في حالة صدور نتيجة "إيجابية": يجب تقديم تقرير مختبري رسمي يُبيّن نتائج التحاليل، لاستكمال الإجراءات وفقاً للحالة.