شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تصدر تحذيرات هامة حول شراء الدواء الأون لاين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 يوليو 2025 11:38 ص

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا هاما للمرضى الذين يقومون بشراء الدواء عبر مواقع الإنترنت وقالت هيئة الدواء:

بعض مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية قد تكون بوابة لبيع أدوية مغشوشة أو متدنية الجودة.​

وقالت هيئة الدواء : المخاطر بتزيد بشكل كبير عند شراء أدوية من مصادر غير مرخصة أو غير موثوقة. محذرة من رسائل البريد الإلكتروني العشوائية اللي تروّج لأدوية.​

كما حذرت من عبوات دواء تفتقد العلامات الأصلية (مثل شعار التحقق ). وكذلك وجود أخطاء إملائية على العبوة.​

وشددت هيئة الدواء على أهمية الحذر من مواقع إنترنت بغض النظر عن عنوانها وتليفونها والأسعار المخفضة المختلفة عن السعر الرسمي للدواء