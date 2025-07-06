شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب علمى رياضة: امتحان الرياضيات البحتة سهل.. وبعض الأسئلة تحتاج لتركيز والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الارتياح النسبي بين طلاب شعبة علمي رياضة بـ الثانوية العامة، عقب انتهاء امتحان الرياضيات البحتة، اليوم الأحد 6 يوليو 2025، مؤكدين أن الامتحان جاء في مجمله سهلًا، لكن بعض الجزئيات احتاجت إلى تفكير عميق وتركيز.

وقال أحد الطالب: "الامتحان كويس وسهل بس في أسئلة محتاجة تفكير ووقت". فيما أضافت إحدى الطالبات: "الاختيار من متعدد أغلبه سهل، والمقالي كويس، بس لازم تكون فاهم مش حافظ".

وتكوَّن الامتحان من 20 سؤالًا بينها 2 سؤال مقالي و18 سؤالا اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 30 درجة، منها 26 للاختيار من متعدد و4 للمقالي، وامتد زمن الامتحان لمدة ساعتين فقط من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحًا.

وأتم الطلاب الخروج من اللجان وسط تنظيم من إدارة المدرسة، بينما انتظر أولياء الأمور، خاصة الأمهات، أمام البوابات لمتابعة لحظة الخروج وملامح الرضا على وجوه الأبناء.