شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة وزيرة التضامن: بدء الحصر الوطنى للحضانات على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أنه وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية ببدء الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر على مستوى الجمهورية، مع العمل على زيادة أعداد الحضانات، مما سيؤول إلى زيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات.



وأضافت نائبة وزيرة التضامن خلال اجتماعها مع الصحفيين أن زيادة عدد الحضانات يساهم فى تنمية الأطفال وإعداد جيل من الشباب وان هذا المشروع وطنى وان اهم الأمور هو اعداد قواعد بيانات عن عدد الحضانات ومسح قومى عن الاعداد من خلال الاستعانة بالرائدات الاجتماعيات لافته الى أن الحصر سيواكبه عدد من الإجراءات الداعمة، حيث سيتم إصدار قرار بالتراخيص المؤقتة للحضانات لمساعدة مديريات التضامن الاجتماعي على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وفق القواعد والمعايير بهدف دعم قطاع الحضانات.