شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 يوليو 2025 11:44 ص

يتزايد اهتمام المواطنين بكيفية التحقق من حالة بطاقة معاش "تكافل وكرامة"، والذي يُعد من أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي هذا الإطار، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية مبسطة تُمكن المستفيدين من متابعة حالة معاشهم باستخدام الرقم القومي فقط، عبر الموقع الرسمي للوزارة.

ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على خيار "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة الجانبية.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

- الضغط على زر "استعلام"، لتظهر تفاصيل حالة البطاقة سواء كانت سارية أو موقوفة أو متجمدة.

ويهدف هذا التحديث الإلكتروني إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التكدس على مكاتب الوزارة، من خلال إتاحة معلومات المعاش بشكل فوري ودقيق.

وتتوفر إمكانية صرف المعاش من خلال عدة منافذ، أبرزها:

- مكاتب البريد في جميع المحافظات.

- ماكينات الصراف الآلي (ATM).

- المحافظ الإلكترونية من خلال شركات الدفع.

- منافذ صرف كارت "ميزة" البنكي.

ويأتي هذا في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات للفئات المستحقة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل أكثر كفاءة وشفافية.