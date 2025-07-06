شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة ورطبة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة إلى شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم 36 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية، واضطراب الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وارتفاع الأمواج من (2 -3) متر.

ويشهد اليوم الأحد 6 يوليو 2025، اضطراب الملاحة البحرية علي بعض من سواحل البحر الاحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر..

ويسود اليوم طقس حار رطب الى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 28 درجة.