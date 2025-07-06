شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات القدرات 2025.. شكل امتحان كليات الفنون التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع قرب انطلاق اختبارات القدرات 2025 ، أعد المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع اللجنة العليا لاختبارات القدرات الدليل الاسترشادى لطلاب الثانوية، يتضمن كل ما يتعلق باختبارات القدرات شكل الامتحان ودرجة النجاح حتى يحصل الطالب على "لائق" وكذلك نماذج استرشادية للطلاب.

وفيما يخص اختبارات القدرات للالتحاق بكليات الفنون التطبيقية، تقوم كليات الفنون كل عام بإجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى التقدم للالتحاق بها بهدف قياس قدرة الطالب على الابتكار والابداع والتنظيم الفكرى لإنتاج التصميم وقياس القدرة على الرسم ثلاثى الأبعاد، ومدى تخيلة للأشياء المجسمة وإدراكة للنسب الصحيحة وإحساسه بالظل والنور، ومهارة استخدام القلم الرصاص فى التعبير عن ذلك، بالإضافة إلى مهارات التعبير الفنية الشخصية من تحقيق عناصر العمل الفني كإظهار الفكرة الرئيسية للعمل وتحقيق التوازن فى توزيع العناصر وتوظيف الخطوط لإظهار الأشكال المختلفة وتحقيق التوافق اللونى واستخدام مؤثرات الظل والنور وتحقيق قواعد المنظور والتباعد بين الأشياء والتناسب بين الاشكار وبين المساحة الكلية للعمل الفني، وتأتى اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقة كالتالى:-

الاختبار المهاري:



1- زمن الاختبار المهارى " 150 دقيقة" ويبدأ الساعة 10 صباحا ولا يحق لأى طالب دخول الاختبار بعد الموعد نهائيا وأيا كان السبب.

2- ينقسم الاختبار المهارى إلى عدد 2 سؤال " الرسم + التصميم الابتكارى".

سؤال الرسم من 40 درجة

موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على الرسم ثلاثى الأبعاد والتخيل وإخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر فى حياته اليومية مع ضرورة إظهار المهارات الفنية فى التعبير الحر، وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور لإظهار المنظور وعناصره مع الاختمام بالنسب والمقياس فى إخراج المنظور، مع إمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.

سؤال التصميم الابتكارى من 60 درجة



موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تصميم يعبر عن قدرته الفنية والإب

داعية وتنظيم العناصر وفقا لنسب جمالة محسوسة وإظهار الفكرة فى مساحة تحقق قواعد التصميم من توازن وتوافق لونى مع القدرة على إظهار الفكرة الرئيسية لموضوع التصميم بوضوح، ويتم تنفيذ وإخراج العمل باستخدام الألوان باختلاف خاماتها سواء ألوان الأقلام الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو المائية ، وتتناول موضوعات التصميم وضع أفكار لتصميم ملصق إعلانى أو إرشادى أو تصميم دعوة أو كارت تهنئة أو تصميم طابع بريد أو تصميم غلاف كتاب أو عبوة أو منتج فنى أو ميدالية أو رمز أو شعار وغيرها من موضوعات التصميم ذات الأغراض المختلفة وقد تحتاج بعض الموضوعات إضافة بعض العبارات المناسبة لموضوع التصميم ولذا يجب مراعاة اختيار الخط المناسب ومراعة مقاس الخط بالنسبة لمساحة العمل الكلية.

الأدوات المطلوبة من الطالب إحضارها أثناء تأدية الاختبار:-

1- أقلام الرصاص "B,HB" وممحاة.

2- مسطرة 50 سم.

3- أقلام الفلوماستر وألوان خشبية.

4- أدوات هندسية" مسطرة ، مثلث، برجل".

5- ممحاة رصاص" أستيكة".

6- سطح مستوى من الخشب او الكارتون مقاس مناسب لاستعماله أسفل ورقة الرسم" اختيارى".

وأكدت اللجنة العليا لاختبارات القدرات أن شروط النجاح فى اختبار قدرات كليات الفنون التطبيقية حصول الطالب على نسبة 60 % من إجمالي درجات جميع الاختبارات" الرسم + التصميم الابتكارى" كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

