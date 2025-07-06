شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. نماذج استرشادية لاختبار القدرات لكليات الفنون التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب انطلاق اختبارات القدرات 2025 ، أعد المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع اللجنة العليا لاختبارات القدرات الدليل الاسترشادى لطلاب الثانوية يتضمن كل ما يتعلق باختبارات القدرات شكل الامتحان ودرجة النجاح حتى يحصل الطالب على "لائق" وكذلك نماذج استرشادية للطلاب.



وقدمت اللجنة العليا لاختبارات القدرات فى الدليل الاسترشادى بعض الروابط للاسترشاد والتي تساعد الطالب على تنمية قدراته المهارية والفكرية:

الرسم بالقلم الرصاص

• اللون



https://www.fwasl.com/colortheoryunderstanding

• أسس التصميم

https://www.bayt.com/ar/specialties/q/62727



/ https://sites.google.com/site/faniahgsqade/5553

• الفن التشكيلي ومدارسه

https://www.mawdoo3.com



https://ar-ar.facebook.com/EhabsFinAr