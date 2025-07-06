شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن زيادة الدعم النقدى تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم زيادة الدعم النقدى المخصص للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة إلى 900 جنيه اعتبارا من شهر يوليو الجارى، حيث سيتم صرف مستحقات الشهر للفئات المستفيدة فى منتصف يوليو 2025، مؤكدة أن تمويل البرنامج تضاعف 11 مرة منذ إطلاقه.



وأضافت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي أن برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية تحظى باهتمام كبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن برنامج "تكافل وكرامة" بدأ عام 2015 بعدد الأسر المستفيدة 1.7 مليون أسرة، وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية تشهد الأرقام فيها على انحيازات واضحة، حيث خدم البرنامج إجمالي 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلي 4.7 مليون أسرة، جميعهم لم يستفيدوا بالدعم النقدي المشروط فقط، بل من حزمة الحماية التي يأتي علي رأسها الدعم التمويني من السلع والخبز، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي والشهادات العليا، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وبرامج الرعاية الصحية ، والعلاج علي نفقة الدولة ، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وشهادات محو الأمية ، والأولوية في تلقي خدمات المبادرات الرئاسية وعلى رأسها "حياة كريمة" لخدمات تطوير البنية الأساسية،ومبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة صحة مصر، وبداية جديدة، وغيرها إلي جانب العديد من أنشطة التوعية وبناء القدرات.



جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الصحفيين بديوان عام الوزارة واستعراض ابرز ملفات الوزارة منها المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادى.