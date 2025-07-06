شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسئلة فى امتحان الرياضيات البحتة من مراجعات الخليج 365.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أدى طلاب وطالبات شعبة علمي رياضيات بالثانوية العامة، اليوم الأحد 6 يوليو 2025، امتحان الدور الأول في مادة الرياضيات البحتة، وذلك سابع أيام امتحانات الثانوية العامة 2024-2025.

وتضمن الامتحان لطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 30 درجة، 26 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وجاءت 10 أسئلة من بين 20 سؤالًا في امتحان مادة الرياضيات البحتة من أسئلة المراجعة النهائية التي قدمها محمد غبور، وسعد محمود غلاب أساتذة الرياضيات، على تليفزيون الخليج 365، أمس السبت 5 يوليو 2025.

وتضمنت المراجعة النهائية لمادة الرياضيات البحتة عددًا من الأسئلة الاسترشادية للامتحان بنظام الاختيار من متعدد، وأهم الأفكار المتوقعة في امتحان نهاية العام الدراسي، والذي اشتمل على 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، بإجمالي 30 درجة، 26 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد، و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأطلق ”الخليج 365” أكبر بوابة تعليمية لطلاب الثانوية العامة لتقديم المراجعات النهائية وأهم الأسئلة المتوقعة لطلاب الثانوية العامة، يستطيع الطلاب من خلالها تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء امتحانات 2025 والحصول على درجات التفوق والنجاح.

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ويقدم ”الخليج 365” من خلال بوابة الثانوية العامة 2025 تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وينشر تليفزيون ”الخليج 365” بشكل مكثف، فيديوهات وحصصا مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وخطوات الحل النموذجية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو الماضى وتنتهى الخميس المقبل 10 يوليو الجارى، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد انتهاء الامتحانات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث تعتمد الوزارة على تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا.