شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. موعد إتاحة موقع التنسيق للتقدم لاختبارات القدرات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الزميل محمد صبحى، نائب رئيس قسم الأخبار باليوم السابع ومسئول ملف التعليم العالى، تغطية خاصة حول موعد إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى للتقدم وحجز اختبارات القدرات بموسم تنسيق الجامعات 2025، موضحا أنه من المقرر أن يتم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى يوم 12 يوليو الجارى لتسجيل الرغبات.

تنسيق 2025: بدء تسجيل اختبارات القدرات 12 يوليو

أكد محمد صبحي أن مكتب التنسيق اعتمد رسميًا الجدول الزمني لـ اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025، مشيرًا إلى أن تسجيل اختبارات القدرات سيبدأ يوم 12 يوليو الجاري، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة التي تنتهي في 10 يوليو، ويستمر حتى 24 يوليو.

وأوضح صبحي أن هناك العديد من الاستفسارات الواردة حول عدم تفعيل رابط الحجز حتى الآن، مؤكدًا أن موقع التنسيق يخضع حاليًا للمراجعة والتحديث على أن يتم تفعيل أيقونة الحجز بالتزامن مع بدء التسجيل.

وأشار إلى أن اجتياز اختبارات القدرات يعد شرطًا أساسيًا للالتحاق بعدد من الكليات وهي: الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، التربية الفنية، التربية الموسيقية، وعلوم الرياضة، نظرًا لاحتياجها لمهارات خاصة سواء في الرسم أو الموسيقى أو اللياقة البدنية.

التعليم العالي: دليل اختبارات القدرات متاح إلكترونيًا

وأضاف صبحي أن المجلس الأعلى للجامعات أتاح دليلًا استرشاديًا شاملاً لاختبارات القدرات عبر موقعه الإلكتروني، يتضمن نماذج امتحانات سابقة وروابط لفيديوهات توضيحية، ويمكن للطلاب تحميله بسهولة عبر الـ QR Code.

وفيما يخص التسجيل، أوضح صبحي أن الطالب يحتاج فقط إلى رقم الجلوس والرقم القومي للدخول على موقع التنسيق، ومراجعة بياناته، ثم اختيار الكلية أو الكليات التي يرغب في أداء اختبارات القدرات بها، حيث يحق له التقديم لأكثر من كلية.

وأشار إلى أن رسوم اختبار القدرات تبلغ 800 جنيه لكل اختبار، وتتم عملية السداد بالكامل عبر الدفع الإلكتروني، مع رفع إيصال السداد على موقع التنسيق، ليتم إخطار الطالب بموعد ومكان الاختبار وفقًا لمحل إقامته والنطاق الجغرافي.

واختتم صبحي بالتأكيد على أن منظومة التنسيق هذا العام إلكترونية بالكامل بدءًا من الحجز وحتى إعلان النتائج، وأن ”الخليج 365” سيوفر للطلاب خلال الفترة المقبلة الخريطة الكاملة لأماكن أداء الاختبارات لكل محافظة.