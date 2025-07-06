شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تشدد على حظر تصوير النزلاء داخل دور الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يحظر تمامًا تصوير النزلاء داخل دور الرعاية، وهناك مرصد بالوزارة يعمل على رصد الجمعيات والمؤسسات المخالفة لهذا القرار والتي تقوم بتصوير النزلاء والمتاجرة بهم قائلة : "المتاجرة والتمثيل بنزلاء دور الرعاية لن نسمح به.. وأي جمعية أهلية هتخل بهذا التوجه سنحاسبها بالقانون"

وأوضحت الوزيرة أنه جرى غلق 26 دور رعاية في عام واحد، ومن بينها الدور الـ12 الحرجة، كما تم تحويل 23 دار لتنفيذ برامج الرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى تسليم 110 وحدة سكنية لأبناء مصر خلال هذا العام، موضحة أن إجمالي عدد المؤسسات وصل الى 446 مؤسسة، تتنوع ما بين 403 دور رعاية، و34 حضانة إيوائية، و27 بيتًا صغيرًا كما بلغ إجمالي عدد الأبناء المقيمين داخل دور الرعاية حتى الآن نحو 8,380 طفلا وشابا، من بينهم 5,448 تحت سن 18 عاما، و2,932 فوق سن 18 عاما، وهو العدد الذي يفترض خروجه من دور الرعاية في أقرب وقت وفقا للضوابط المعمول بها.



جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن مع الصحفيين بديوان عام الوزارة واستعراض ابرز ملفات الوزارة خاصة المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادى.