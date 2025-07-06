شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس لطلاب الثانوية نظام قديم بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أنهى طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم اليوم الأحد 6 يوليو 2025، امتحاناتهم في مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك بعد ثلاث ساعات من بدء الامتحانات في التاسعة صباحًا.

وشهدت مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، انتظامًا في سير العملية الامتحانية دون تسجيل شكاوى جماعية، وسط تواجد أمني خارج اللجنة لتنظيم حركة دخول وخروج الطلاب. كما امتد زمن الامتحان في المادتين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وسط التزام بتطبيق التعليمات الامتحانية وضوابط تفتيش الطلاب ومنع وسائل الغش.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن امتحان الجيولوجيا يتضمن 46 سؤالًا بواقع 2 سؤال مقالي و44 اختيارًا من متعدد، بإجمالي 60 درجة، وكذلك الأمر لمادة علم النفس والاجتماع بنفس عدد الأسئلة والدرجات.

جدير بالذكر، أن هذه المواد لا تُدرج في جدول امتحانات النظام الجديد، حيث تم دمج بعض أجزاء مادة الجيولوجيا في مادة الأحياء، التي من المقرر أن يؤدي فيها طلاب النظام الجديد الامتحان يوم الخميس 10 يوليو الجاري، بينما تم الاستغناء عن علم النفس كمادة مضافة للمجموع في جدول الأدبي للنظام الحديث.



احدى الامهات تطمئن على ابنتها



الاسرة في استقبال طالبة الثانوية العامة



الامهات يستقبلن الابناء بعد الامتحان



الانتهاء من امتحان الرياضيات



امتحان مادة الرياضيات



امتحان مدة الرياضيات للثانوية العامة



انتهاء امتحانات الثانوية العامة



خروج طالبة بعد أداء الامتحان



خروج طلبة الثانوية العامة (2)



خروج طلبة الثانوية العامة



سهولة امتحان الرياضيات



طالبات الثانوية العامة



علامة النصر بعد امتحان الرياضيات



فرحة الطلبة بعد امتحان الرياضيات (1)



فرحة الطلبة بعد امتحان الرياضيات (2)



فرحة الطلبة بعد امتحان الرياضيات (3)



مغدادرة الطالبات مقار الامتحان