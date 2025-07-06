شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب علمي علوم: امتحان الجيولوجيا سهل ومن النماذج الاسترشادية والان مع تفاصيل الخبر

عبر عدد من طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم شعبة علمي علوم عن ارتياحهم عقب انتهاء امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية اليوم الأحد 6 يوليو 2025، مؤكدين أن الأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، وخلت من التعقيد.

وقال أحد الطلاب: "الامتحان كان واضح جدًا والأسئلة معظمها من النماذج الاسترشادية". فيما أشارت إحدى الطالبات إلى أن الوقت كان كافيًا لحل جميع الأسئلة، مضيفة: "خلصت قبل الوقت بربع ساعة، فيه شوية أسئلة محتاجة تركيز، بس مش صعبة".

وقد أدّى الطلاب الامتحان في 46 سؤالًا بواقع 44 سؤال اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي، بإجمالي 60 درجة، وسط أجواء من الانضباط داخل اللجان في مدرسة جمال عبد الناصر بشارع الثورة بالدقي.

وسادت حالة من الهدوء والرضا بين الطلاب وأولياء الأمور عقب الخروج، معبرين عن أملهم في استمرار هذا النمط من الامتحانات في المواد المتبقية، خاصة مع اقتراب نهاية ماراثون الثانوية العامة.



