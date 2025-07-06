شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تحتفل بذكرى مرور 1056 عاما على تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل محافظة القاهرة اليوم بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى مرور 1056 عاما على تأسيسها علي يد القائد جوهر الصقلي عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي .

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن احتفال القاهرة بعيدها القومى يأتى متزامنًا مع احتفال الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو التى كانت سببًا فى القيام بأكبر حركة بناء وتنمية شهدتها الدولة على كافة الأصعدة تضافرت فيها جهود الشعب مع قيادته السياسية الحكيمة.



وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة أكثر المدن التى حظيت بجنى ثمار ثورة ٣٠ يونيو ، حيث شهدت ال١١ عامًا الماضية تنفيذ ٨١٥٨ مشروع بتكلفة ٢٧٢٦.٤٦٧ مليار جنيه، من بينها إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة بها، والإهتمام بتطوير القاهرة الخديوية والتاريخية، والقضاءعلى العشوائيات بانشاء تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات كانت سببًا فى تغيير حياة آلاف الأسر ومنح أطفالهم حياة كريمة جديدة.



يذكر أن القاهرة سميت قديمًا بالقطائع، والفسطاط، كما عرفت بالمنصورية، وتحول اسمها إلى القاهرة بعد أن فتحها القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 6 يوليو عام 969م.



وتعد القاهرة من أقدم مدن العالم الشاهدة على حضارات عدة مرت بها وتضم آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مقصدًا عالميًا للسياحة والثقافة والفنون ومركز إلتقاء للأعمال والاستثمار والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها.