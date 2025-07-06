شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يقدم التهنئة لرئيس مجلس القضاء الأعلى لتوليه مهام منصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى بمقر المحكمة، اليوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025، الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية؛ وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض المصرية.

حضر اللقاء، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

وأعرب مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، عن خالص تمنياته لرئيس القضاء الأعلى بالتوفيق والسداد في أداء رسالته السامية، مؤكدًا على الدور الوطني الذي تضطلع به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة.

من جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور المستنير الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر ثقافة الاعتدال والوعي الديني الصحيح، وما تبذله من جهود في دعم استقرار المجتمع.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على عمق العلاقة بين المؤسستين، ودورهما المتكامل في دعم سيادة القانون، وإرساء دعائم الدولة الوطنية.