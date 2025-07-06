شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في خدمة الأحد بالكنيسة الدولية الإنجيلية بقبرص والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في خدمة صباح الأحد بالكنيسة الدولية الإنجيلية (IEC) في قبرص، وذلك في إطار جولته الرعوية الحالية إلى الجزيرة القبرصية.

وأقيمت الخدمة بحضور الدكتور القس فيكتور عطالله، راعي الكنيسة الدولية الإنجيلية، وعدد من أعضاء الكنيسة من مختلف الجنسيات.

وفي كلمته الروحية التي جاءت تحت عنوان "إدارة العاصفة"، متحدثًا عن مواجهة الأزمات، وكيفية الثقة في تدخل الله وسط العواصف الحياتية، قائلا دعوتنا اليوم هي أن لا نسمح للخوف أن يُفقدنا الإيمان، بل أن نوقظ رجاءنا وثقتنا بأن الرب قادر أن يقول للعاصفة: 'اسكت، ابكم!'، فيكون هدوء عظيم."

وأكد أن "كل مؤمن مدعو ليكون عنصر رجاء في عالم يموج بالتحديات، ومصدر نور في ظلمة القلق والاضطراب."

وتأتي هذه المشاركة في إطار زيارة رعوية يقوم بها الدكتور القس أندريه زكي إلى قبرص، تشمل عددًا من اللقاءات الكنسية مع قادة كنائس، بهدف تعزيز العلاقات بين الكنيسة في مصر والكنائس في الخارج.