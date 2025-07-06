شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات مايو 2025 من فروع بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

استأنفت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، صرف معاشات يوليو 2025 بالزيادة الـ 15 % من فروع بنك ناصر الاجتماعي المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية في ظل تسهيل عملية الصرف وحصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة، كما يتم الصرف من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـATM والمحافظ الإلكترونية.

جدير بالذكر، أن الجريدة الرسمية كانت قد نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 225 لسنة 2025 بزيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو 2025 ، ونص القرار على أن تزاد بنسبة 15% بدءًا من 1/7/2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين منها القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.