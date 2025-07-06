شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إغلاق 12 دور رعاية حرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن من أبرز الملفات التي تم العمل عليها بقوة هو ملف دور الرعاية، والتدخل السريع، وملف إدارة الحالة وأن منظومة الرعاية الاجتماعية تضم رعاية الأيتام، ورعاية فاقدي الأهلية، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب فئات أخرى.

وأوضحت الوزيرة أنه عند استلام الملف، كان يضم 16 دار رعاية في وضع "حرج"، مشيرة إلى أن كلمة "حرج" تعني وجود مشكلات جسيمة داخل هذه الدور، سواء من حيث سوء استخدام الخدمة أو ضعف شديد في الكفاءة المهنية لإدارتها، لافتة إلى أن هذا الملف ظل مهملا لسنوات طويلة دون تدخل، وأن الوزارة نجحت في إغلاق 12 دارًا من الدور المصنفة كحرجة، ويجري حاليًا العمل على الدور الأربعة المتبقية، تمهيدا للانتهاء منها قريبا كما أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على إعادة هيكلة ملف "إدارة الحالة"، وذلك بعد رصد وجود قصور في هذا الجانب، مؤكدة أن تطوير هذا الملف سيكون ضمن أولويات الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الصحفيين بديوان عام الوزارة واستعراض ابرز ملفات الوزارة خاصة المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادى



وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي قد اكدت أن برامج الحماية الاجتماعية للأسر الاولى بالرعاية تحظى باهتمام كبير من السيد رئيس الجمهورية.