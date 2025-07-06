شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقى عددا من الآباء الأساقفة بالمقر البابوى بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، عددًا من الآباء الأساقفة، هم، على الترتيب، أصحاب النيافة: الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، وذلك بعد عودته من السفر، حيث اطمئن قداسته على صحة نيافته.

والأنبا باخوميوس أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، وناقش معه قداسة البابا تدبير أمور الدير ومشروعاته.

والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، حيث عرض آخر مستجدات المشروعات الجارية بالدير، وبعض الأمور التدبيرية.

والأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، وتناول اللقاء مناقشة بعض الخدمات الجديدة بالإيبارشية في مجال الرعاية الصحية.