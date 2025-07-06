شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة باديا تعلن بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة باديا عن بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة العام الدراسى الجديد 2025 - 2026، لتكون وجهة الطلاب المبدعين الطامحين لتحويل مواهبهم إلى مسيرة مهنية متميزة، وذلك فى إطار حرص جامعة باديا على دعم المجالات الإبداعية وتنمية المواهب الفنية لدى الشباب.

بدأت جامعة باديا فى استقبال الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، مقدمة برامج أكاديمية بنظام الساعات المعتمدة فى تخصصات مثل: العمارة الداخلية، والسينوغرافيا، والجرافيك والاتصالات البصرية، والرسوم المتحركة، وفنون الميديا والألعاب، والفنون البصرية. كما أعلنت الجامعة عن تخفيض 30% على المصروفات الدراسية للطلاب المستوفين الشروط.

وتتميز كلية الفنون الجميلة بجامعة باديا بمناهج دراسية مصممة وفق أحدث المعايير العالمية، ومعامل فنية متطورة، وفريق من الأساتذة ذوى الخبرة، مما يوفر بيئة تعليمية محفزة للإبداع. كما تقدم الكلية فرص تدريب عملى وشراكات مع مؤسسات ثقافية وفنية محلية ودولية، لتأهيل الطلاب لسوق العمل الإبداعي.

جدير بالذكر أن جامعة باديا جامعة خاصة فى مدينة أكتوبر الجديدة تسعى لتقديم تعليم عالى الجودة يتماشى مع المعايير العالمية، كما توفر بيئة تعليمية متكاملة، تشمل معامل واستديوهات مجهزة بأحدث التقنيات، ومرافق رياضية متنوعة مثل ملاعب البادل، والتنس، وكرة القدم، وصالات الجيم، إلى جانب أنشطة ثقافية وفنية طوال العام الدراسي. كما تضم الجامعة مساحات خضراء، ومكتبة رقمية حديثة، ومطاعم وكافيهات، وتمتلك أسطول أتوبيسات لنقل الطلاب من محافظتى القاهرة والجيزة.



جامعة باديا .. بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة



جامعة باديا .. وجهة الطلاب المبدعين



جامعة باديا تستقبل الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة