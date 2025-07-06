شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة توعوية لبيت العائلة المصرية حول ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية ندوة تثقيفية بعنوان "أساليب ترشيد استهلاك الكهرباء" وذلك مساء أمس السبت الموافق 5 يوليو 2025 ، بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، في إطار جهود اللجنة لنشر الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة.

وافتتح الندوة الأنبا إرميا، الأسقف العام، الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، متحدثًا عن أهمية الندوة في التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء ودور المواطن فى دعم جهود الدولة للحفاظ على الطاقه، بما يُسهم فى استدامة الموارد وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وحاضر فى الندوة كل من الأستاذ الدكتور عبدالمسيح سمعان، مقرر لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية، حيث قدم عرضًا تفصيليًا حول أساليب ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل والمحال، وما يمكن أن يقوم به الأفراد لتقليل استهلاك الكهرباء في الأجهزة المنزلية كالمكيفات والسخانات والغسلات والثلاجات وغيرها، مؤكدًا أن تعديل بعض السلوكيات اليومية فى استخدام هذه الأجهزة يُسهم فى توفير الكهرباء بنسبة تتجاوز ٥٠ ٪ .

وتحدث الأستاذ الدكتور محمد الشربيني، المقرر المساعد للجنة التعليم، عن أنواع مصادر الطاقة، بما فى ذلك الطاقة الأحفورية، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه، إلى جانب الأطر القانونية اللازمة والمنظمة لاستخدام الطاقة.

وشهدت الندوة حضور عدد من المقررين والمقررين المساعدين وأعضاء لجان بيت العائلة المصرية، من بينهم القس إرميا المقرر المساعد للجنة الشباب، إلى جانب عدد من المواطنيين والشباب والإعلاميين.

وفي ختام الندوة، دارت مناقشات وحوارت تفاعلية موسعة بين الحضور والمحاضرين حول أفضل السبل لتطبيق ما طُرح من أفكار ومقترحات على أرض الواقع.