شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لما نشره ”الخليج 365”.. رفع تراكمات القمامة من محيط مقابر الحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مركز ومدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، في رفع تراكمات القمامة من محيط منطقة المقابر، وذلك استجابة لما نشره ”الخليج 365” بشأن شكوى أهالي المدينة من تراكم القمامة عند مدخل المقابر، الأمر الذي تسبب في انبعاث روائح كريهة، وانتشار الذباب والحشرات، وتراكم القاذورات، فضلًا عن إعاقة حركة المارة.

وقال الأهالي إن مجلس المدينة قد دفع بمعداته، وبدأ في رفع تراكمات القمامة والمخلفات من نقاط التجمع محل الشكوى، مضيفين في حديثهم لـ"الخليج 365" أن الأعمال جارية من خلال المشاركة المجتمعية لاستكمال رفع التراكمات، بهدف إنهاء الأزمة بشكل نهائي ومحاولة إيجاد موقع بديل ليكون نقطة مناولة لتجميع مخلفات القمامة.

الجدير بالذكر أن عددًا من أهالي الحوامدية قد أعربوا عن استيائهم الشديد من تراكم القمامة عند مدخل المقابر في مشهد لا يليق بحرمة الموتى، موضحين خلال حديثهم لـ"الخليج 365" أن التراكم الكثيف للقمامة حوّل المنطقة إلى مأوى للحشرات والقوارض والحيوانات وتسبب في إعاقة حركتهم أثناء دخولهم وخروجهم من المقابر.

وأشاروا إلى أنهم كانوا قد طالبوا منذ حوالي شهر برفع تراكمات القمامة بالمنطقة، وبالفعل تم الاستجابة لمطالبهم وتحديد مساحة صغيرة لتجميع القمامة بها، ورغم مرور فترة قصيرة على أعمال التنظيف ورفع المخلفات من أمام مدخل المقابر، عادت تلال القمامة لتحتل المكان من جديد.

وطالب الأهالي بسرعة تدخل المسؤولين وإزالة المخلفات المتراكمة في محيط المقابر، حفاظًا على حرمة الموتى، والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.