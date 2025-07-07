شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية بالدائرى الإقليمى لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار تنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة الطريق الدائرى الإقليمى، تقرر غلق الطريق فى الاتجاه القادم من الإسكندرية الصحراوى وحتى تقاطع الطريق الإقليمى مع طريق السويس الصحراوى بدءًا من الساعة السادسة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 8/7/2025 ولمدة أسبوع بصفة مؤقتة لحين تحسين ورفع كفاءة وسائل الأمن والسلامة المرورية على الطريق، وستكون مسارات المركبات خلال فترة الغلق على المحاور البديلة على النحو التالى:

القادم من طريق إسكندرية الصحراوى يسلك مطالع الطريق الإقليمى فى اتجاه الواحات، ويستمر فى السير حتى تقاطعه مع طريق الضبعة، ثم يسلك الطريق الأوسطى فى اتجاه القطامية حتى طريق السويس، أو الاستكمال فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، ثم يسلك مطلع طريق الضبعة من روض الفرج حتى منزل الأوسطى، والاستكمال حتى طريق السويس، والقادم من مناطق الإسكندرية ويريد الدخول لوسط الدلتا، يسلك الطريق الدولى الساحلى، ومنه لمحافظات الدلتا .

خريطة التحويلات المرورية

القادم من مناطق أشمون والباجور ومنوف يسلك طريق القناطر الخيرية القديم .

القادم من الإسكندرية الزراعى يسلك الطريق الإقليمى فى إتجاه الطريق الصحراوى حتى محور الضبعة ومنه للطريق الأوسطى .

القادم من بلبيس يسلك الطريق الأوسطى أو محور العبور .

القادم من الإسماعيلية الصحراوى يسلك محور 30 يونيو أو الطريق الأوسطى.

القادم من الإسماعيلية الزراعى يسلك الطريق الأوسطى .

وتقوم وزارة الداخلية بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة للحفاظ على الأرواح والممتلكات .