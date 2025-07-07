شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة والهجوم ما زال مستمرا".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس إن سلاح الجو يشن عملية "الراية السوداء" لمعاقبة الحوثيين، مؤكدا "هاجمنا سفينة جالاكسي ليدر التي اختطفها الحوثيون قبل سنتين ويستخدمونها لأنشطة إرهابية".

وأضاف "هاجمنا أهدافا إرهابية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة رأس الخطيب للطاقة".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي "الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا وكما حذرت سابقا قانون اليمن هو نفس قانون طهران"، مؤكدا "من يحاول إيذاء إسرائيل سيتعرض للأذى ومن يرفع يده ضدها ستقطع".

وذكرت وسائال إعلام حوثية أن اجيش الاحتلال نفذ نحو 20 غارة إسرائيلية على عدة مواقع فى الحديدة باليمن.

وأكد المتحدث العسكرى باسم الحوثيين أن "القوات الجوية اليمنية تتصدى للعدوان الصهيوني على بلدنا".