شكرا لقرائتكم خبر عن بدون الذهاب إلى نيابة المرور.. اعرف خطوات التظلم علي المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

هناك عدة خطوات لإجراء التظلم علي المخالفات المرورية باختلاف انواعها، دون تحمل عناء الذهاب لمقر نيابة المرور، وحددت النيابة العامة‏ آليات تقديم خدمة التظلم على مخالفات المرور عن طريق (موقع النيابة العامة ppo.gov.eg - نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية - مكاتب البريد المصري).



*يتم الدخول إلى موقع النيابة العامة، واختيار أيقونة التظلمات، ويتم اختيار نوع تظلم رخص «المركبات- القيادة»، وادخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة.

*بعد ذلك يظهر جميع المخالفات المستحقة على المركبة أو رخصة القيادة وتفاصيلها، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة، ويجري تحديد التظلم وسببه، ثم اضغط على أيقونة «تظلم».

تظهر بعد ذلك البيانات الأساسية للرخصة، ويتم ادخال البيانات الشخصية في الخانات المخصصة، والضغط على إرسال الطلب، وتظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، احتفظ به لاستخدامه في المتابعة، و يتم إرسال نتيجة التظلم في رسالة قصيرة على رقم الهاتف المحمول الذي قمت بإدخاله خلال 72 ساعة.