شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات البطاطس المصرية تحقق طفرة قياسية وتكافح "العفن البنى" بجهود مكثفة والان مع تفاصيل الخبر

فى إنجاز غير مسبوق، سجلت صادرات مصر من بطاطس المائدة أكثر من 1.3 مليون طن منذ بداية الموسم، في خطوة تؤكد المكانة المتنامية للمنتجات الزراعية المصرية عالميًا.

يأتي هذا النجاح بالتزامن مع جهود حثيثة تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمكافحة آفة العفن البني في البطاطس، لضمان جودة المحصول وتنافسيته.



وأكدت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني بالبطاطس، استمرار أعمال المتابعة الدقيقة للحصاد والمناطق الخالية من المرض في جميع المحافظات، ويواصل مهندسو المشروع في المناطق الخالية عملهم الدؤوب لمتابعة عمليات حصاد البطاطس وتحرير المحاضر بالكميات المحصودة. كما يقومون بمراجعة دقيقة لكميات الحصاد لكل شركة، ومقارنتها بالكميات المفحوصة لضمان عدم تجاوز كميات الفحص للكميات المحصودة، ما يعكس التزامًا صارمًا بالشفافية والجودة.



وفي تطور لافت، كشفت بلابل عن الدور المحورى لوحدة الرصد والمتابعة بالمشروع. فمن خلالها، يتم مراجعة بيانات الاستمارات التي يرسلها المهندسون ميدانيًا عبر الأجهزة اللوحية (التابلت) إلى منصة مركزية لإعداد واستقبال البيانات، وهذه العملية تتيح إصدار تقارير ومؤشرات دقيقة عن أداء المهندسين في المناطق الخالية.



لم تقتصر جهود المشروع على المتابعة الميدانية، بل امتدت لتشمل أعمال الصيانة، تأسيس مناطق جديدة، وإجراء تحليلات متقدمة باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد. تشمل هذه التحليلات قياس ملوحة التربة، مستويات الكلوروفيل، والمحتوى المائي للمجموع الخضري، مما يوفر بيانات حيوية لدعم الزراعة المستدامة.