أخبار مصر

هيئة الدواء توضح 3 أضرار خطيرة فى حال تناول دواء مغشوش .. اعرف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

هيئة الدواء توضح 3 أضرار خطيرة فى حال تناول دواء مغشوش .. اعرف التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توضح 3 أضرار خطيرة فى حال تناول دواء مغشوش .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 07 يوليو 2025 04:00 ص

قالت هيئة الدواء المصرية إن الأدوية المغشوشة والمتدنية الجودة مشكلة عالمية تؤثر على جميع مناطق العالم، وقد تؤدي إلى أضرار صحية جسيمة وفشل في علاج العديد من الأمراض.​

وتابعت هيئة الدواء المصرية : عند شراء الأدوية من مصادر غير مرخصة وغير موثوقة، تزداد احتمالية الحصول على أدوية مزيفة، لم تمر بعمليات التقييم والرقابة الصارمة.​

وأضافت هيئة الدواء الأدوية المزيفة قد:​

تحتوي على مكونات ذات جودة منخفضة أو بجرعات خاطئة.​

تحمل معلومات تعريفية مزيفة بشكل احتيالي.​

تحتوي على عبوات مزيفة أو تركيزات أقل من المادة الفعالة.​

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا