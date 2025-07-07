شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخين من اليمن ونجاح اعتراض أحدهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه تم رصد إطلاق صاروخين من اليمن، مؤكدا نجاح اعتراض أحدهما، وقالت وسائل إعلام عبرية إن الصاروخ الآخر سقط فى إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار فى عدة مناطق فى إسرائيل بعد إطلاق صاروخين من اليمن، كما أعلن كيان الاحتلال تعليق العمل فى مطار بن جوريون.

يذكرأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن "طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة والهجوم ما زال مستمرا".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس إن سلاح الجو يشن عملية "الراية السوداء" لمعاقبة الحوثيين، مؤكدا "هاجمنا سفينة جالاكسي ليدر التي اختطفها الحوثيون قبل سنتين ويستخدمونها لأنشطة إرهابية".

وأضاف: "هاجمنا أهدافا إرهابية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة رأس الخطيب للطاقة".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا وكما حذرت سابقا قانون اليمن هو نفس قانون طهران"، مؤكدا أن "من يحاول إيذاء إسرائيل سيتعرض للأذى ومن يرفع يده ضدها ستقطع".

وذكرت وسائل إعلام حوثية أن جيش الاحتلال نفذ نحو 20 غارة إسرائيلية على عدة مواقع فى الحديدة باليمن.

وأكد المتحدث العسكرى باسم الحوثيين أن "القوات الجوية اليمنية تتصدى للعدوان الصهيوني على بلدنا".