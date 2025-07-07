شكرا لقرائتكم خبر عن الخلاصة فى الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة استعدادا للامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة الرياضية لأداء امتحان مادة الاستاتيكا، يوم الخميس المقبل، وذلك آخر أيام امتحانات العام الدراسي 2024 – 2025، والتي بدأت 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

ويقدم ”الخليج 365” مراجعة لـ مادة الاستاتيكا، تتضمن مجموعة من التدريبات والأسئلة المتوقعة بنظام الاختيار من متعدد، والتي تم إعدادها بعناية من قِبَل خبراء المادة ومعلمي وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار دعم طلاب الصف الثالث الثانوي في الاستعداد للامتحانات النهائية.

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وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم شكل الامتحان وعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين. وفيما يخص امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، فيتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيارا من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.