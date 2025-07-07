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وزارة الصحة توجه 5 نصائح هامة لمنع انتشار البعوض في المنازل

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وزارة الصحة توجه 5 نصائح هامة لمنع انتشار البعوض في المنازل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 07 يوليو 2025 05:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 نصائح لمنع توالد البعوض وانتشارة والتى تتضمن :-

1. تغطية خزانات المياه المنزلية بإحكام، وتفريغها، وتنظيفها أسبوعيا

2. استعمال الخزانات البلاستيكية والتخلص من الخزانات المعدنية المتهالكة

3. التخلص من القمامة أولا بأول في الحاويات الخاصة مع تغطيتها

4. استخدام المبيدات الحشرية المناسبة في الحاويات الخارجية

5. النظافة المستمرة لمياه حمامات السباحة وتغييرها باستمرار

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تزداد كثافة البعوض في فصل الصيف ويجب التخلص  الدوري من أي مياه راكدة سواء داخل المنازل أو خارجها.


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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