شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات قيادية فى محطات البحوث الزراعية لتعزيز الأداء وتجديد الدماء والان مع تفاصيل الخبر

شهد مركز البحوث الزراعية حركة تغييرات واسعة في قيادات محطاته البحثية، وذلك بهدف تجديد الدماء ودفع عجلة التطوير في أداء قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمراكز البحثية التابعة لها.

توجيهات الوزير بدعم الشباب ورفع الكفاءة

جاءت هذه التغييرات بتوجيهات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الذي أكد على الجهود المستمرة للوزارة لتطوير الجهاز الإداري، مشددًا على ضرورة الدفع بالشباب في المواقع القيادية لرفع معدلات الأداء والإنجاز.

قرارات تعيين جديدة لقيادات فاعلة

بناءً على توجيهات الوزير، أصدر رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عادل عبد العظيم، مجموعة من القرارات التي شملت تكليف كل من:

الدكتور صلاح محمود محمد جميل: رئيس بحوث بمعهد وقاية النباتات، مديرًا للمحطة الإقليمية بالوادي الجديد.

الدكتور ماهر محمد عبد الحافظ: باحث أول بمعمل النخيل، مديرًا لمحطة بحوث الخارجة.

ونقل رئيس مركز البحوث الزراعية شكر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للقيادات السابقة، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.

كما أعرب عن ثقته في قدرة القيادات الجديدة على مواصلة العمل الدؤوب لرفع كفاءة المحطات البحثية وتحقيق المزيد من التقدم في كل المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

