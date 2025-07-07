شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعلن الكشوف الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، الدكتور عمرو محمد علي، انتهاء اللجنة من إعداد الكشوف الأولية للمرشحين، مشيرا إلى تقدم 75 مرشحا لمقاعد مجلس النقابة العامة، حيث ترشح لمنصب فوق السن 36 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد، ولمنصب تحت السن 13 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد، بينما يتم اختيار مرشح واحد فقط ممثل عن كل منطقة من المناطق الـ6، حيث يتنافس على مقعد منطقة القاهرة 4 مرشحين، ومنطقة وسط الدلتا 3 مرشحين، ومنطقة شرق الدلتا 9 مرشحين ولمنطقة غرب الدلتا مرشح واحد، ومنطقة شمال الصعيد 7 مرشحين، ومنطقة جنوب الصعيد مرشحان.

كما تقدم للترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية 283 مرشحا، 139 مرشحا منهم تحت السن و144 فوق السن.

ومن المقرر أن يُفتح باب الطعون في الفترة من 10 حتى 15 يوليو، وتُعلن نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم 20 يوليو، يليها فتح باب التنازلات من 23 إلى 28 يوليو، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 10 أغسطس 2025.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي لـ نقابة الأطباء يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر المقبل، على نصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا، 3 مقاعد فوق السن و3 مقاعد تحت السن، و6 مقاعد للقطاعات، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وتُحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بواقع مقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد.



اسوان



أسيوط



الاسكندرية



الاسماعلية



الاقصر



البحر الاحمر



البحيرة



الجيزة



الدقهلية



السويس



الشرقية



الغربية



الفيوم



القاهرة



القليوبية



المنوفية



المنيا



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