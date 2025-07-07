شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يترأس اجتماع لجنة المنشآت الجامعية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة اجتماع لجنة المنشآت الجامعية، بقاعة أحمد لطفي السيد، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها للجامعة، وذلك للوقوف على ما تم انجازه من تلك المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد لها، وفي إطار الحرص على المتابعة المستمرة لهذه المشروعات، والعمل على تسريع وتيرة العمل بها، وفق أعلى المواصفات.

حضر الاجتماع، الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة ونائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد حسين رفعت عميد كلية التخطيط العمراني والإقليمي، والدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار، وهاني رضوان أمين عام الجامعة، و الاساتذة من كلية الهندسة أعضاء اللجنة، إلى جانب الاستشاريين القائمين بالإشراف على تلك المشروعات.

وتناول الاجتماع، مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالجامعة، وعرض التقارير التفصيلية الخاصة بها من جانب السادة الاستشارين، وذلك لمشروعات الجامعة الاهلية والفرع الدولي والمجمع الطبي بمدينة 6 أكتوبر، ومسرح جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية، وصيانة وترميم المكتبة التراثية بالحرم الجامعي، ومشروعات التحول الرقمي والبنية التحتية بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال الاجتماع، على أهمية دفع وتيرة العمل داخل تلك المشروعات الحيوية، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة الجامعة، مضيفًا أن جامعة القاهرة تسعى باستمرار لتطوير بنيتها التحتية وتوسيع نطاق خدماتها التعليمية والبحثية والطبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وخطة التنمية المستدامة 2030، مشددًا علي ضرورة المتابعة الدورية وعن كثب لكافة خطوات التنفيذ لضمان الانتهاء من تلك المشروعات في التوقيتات المحددة ووفق معايير الجودة

كما وجه رئيس جامعة القاهرة، السادة الاستشاريين بإعداد خطة تفصيلية توضح ما تبقى من الأعمال، والفترات الزمنية اللازمة للانتهاء منها، لضمان دخول المشروعات حيز التشغيل في أقرب وقت ممكن وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتقديم توصيات واضحة بشأن المتابعة المستمرة لسير العمل، ورفع تقارير دورية إلى رئاسة الجامعة ولجنة المنشآت الجامعية لضمان تنفيذ المشروعات وفق المخطط الزمني المعتمد.