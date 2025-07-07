شكرا لقرائتكم خبر عن ‎"المركزي لمتبقيات المبيدات" يحقق طفرة قياسية فى تحاليل المنتجات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

‎كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تجاوزت 204 ألف عينة من المنتجات والسلع الغذائية والزراعية.

‎وأشارت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إلى توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في جهود تحسين وتطوير خدمات المعمل، وزيادة الطاقة الاستيعابية والعمل على مدار الساعة، لاستقبال عينات العملاء، تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق دولية جديدة بالخارج.

‎وأكدت عبداللاه، أن المعمل يعتبر أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية خلال النصف الأول لهذا العام، ومن أهمها الموالح والفراولة والفول السوداني والبطاطس، حيث أنهى المعمل خلال النصف الأول من العام الجاري تحليل عدد عينات بلغ نحو 204 آلاف عينة، وذلك بزيادة تقدر بنحو 33% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها خلال نفس الفترة العام الماضي.

‎وأوضحت، أن العينات التي تم استقبالها وتحليلها، يأتي من بينها 32 ألف عينة موجهة للتصدير بنسبة قدرت بحوالي 16% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها خلال الفترة، فضلا عن تحليل 46 ألف عينة من العينات الواردة لمصر بنسبة قدرت بحوالي 23% من إجمالي عدد العينات، لافتة إلى انه تم أيضا تحليل عدد 118 ألف عينة لتأكيد جودة منتج العملاء وفقاً لمتطلباتهم بنسبة قدرت بحوالي 58% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها.

‎ووفقا لتقرير رسمي استعرضت مدير المعمل خلالها، أبرز جهود وأنشطة المعمل خلال النصف الأول من العام الجاري، أشارت "عبداللاه"، إلى اجتياز المعمل تجديد الاعتماد للأيزو من هيئة الاعتماد الدولية بأمريكا طبقاً للمواصفة الدولية، وذلك للعام الثالث على التوالي وذلك للمقر الرئيسي بالجيزة، ذلك فضلا عن اجتياز المعمل تجديد الإعتماد السنوي للأيزو من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وتجديد اعتماد المعمل من وزارة الزراعة الأندونيسية، فى مجال تحليل كل المنتجات الزراعية المصدرة من مصر الى دولة أندونيسيا لمدة ثلاثة أعوام، لافتة إلى أن نفس الفترة قد شهدت أيضا تجديد منح المعمل فى مجال "السلامة والصحة المهنية والبيئة، وفقاً لشهادتى مواصفتى الأيزو.

‎وأوضحت مدير المعمل أيضا، أنه تم خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، اختتام برنامجًا تدريبيًا دوليًا حول فحص وتقدير الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في الأغذية والزيوت لمتخصصين من السنغال، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية المصرية، لافتة إلى مشاركة المعمل في البرنامج التدريبي الدولي "سلامة ومراقبة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني" في إسبانيا، وقدم محاضرة في السيمينار الأول لشبكة سلامة الغذاء الأفريقية، كذلك شارك افتراضيًا في المؤتمر الدولي "تعزيز التعاون في مجال البحوث والابتكار في مجال الأغذية الزراعية" في بلجيكا، إضافة إلى تنظيم أكثر من 4 برامج دولية لدول أفريقية وعربية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأغذية والزراعة، مما يعكس الدور الريادي للمعمل في تعزيز سلامة الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي.

‎وأشارت عبداللاه، إلى أن المعمل استقبل أيضا زيارة علمية لمتدربين من 12 دولة أفريقية، وذلك ضمن برنامج التدريب الدولي للمكافحة المتكاملة والذي نظمه المركز الدولي المصري للزراعة بالعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، كما استقبل أيضا زيارة سفير أوزبكستان بالقاهرة والوفد المرافق للمعمل تلبية للدعوة التي وجهها له علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال لقائهما، لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، حيث رافقه الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

‎وفيما يتعلق بتطوير ورفع كفاءة المعمل، أكدت مدير المعمل، أنه تم مواصلة جهود تدريب العاملين بالأقسام المختلفة، من باحثين وفنيين لرفع الكفاءة وزيادة الخبرات بأقسام متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، الميكروبيولوجي، المواد الملامسة للأغذية، كما تم زيادة وإدراج أكثر من 8 تحاليل جديدة من الملوثات وفقاً لمتطلبات الهيئات الرقابية والأسواق الخارجية والعملاء بكل أقسام المعمل وتم اعتمادها، لافتا إلى إضافة جهازين جدد خلال النصف الأول لهذا العام بالمقر الرئيسي وفرع المعمل بالإسماعيلية، كذلك تركيب وتشغيل 3 ميكروويف بمجموعة عمل العناصر الثقيلة وتدريب أعضاء المجموعة للعمل عليها، كما يجرى حاليا إنشاء فرع جديد للمعمل بمحافظة بني سويف لخدمة مناطق الصعيد ليكون هو الفرع الثالث للمعمل بعد المقر الرئيسي بالجيزة وفرع الإسماعيلية.

‎وأشارت عبداللاه إلى الدور العلمي والمجتمعي، حيث شارك المعمل في أكثر من 20 ورشة عمل وملتقى متنوع في سلامة الغذاء والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، والمحاصيل التصديرية بالتعاون مع جهات مختلفة، فضلا عن تنظيم 8 ورش عمل مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية وجمعية كروب لايف مصر وجمعية هيا وشركات تصديرية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية وذلك لدعم العاملين في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.

‎وأكدت مدير المعمل حصول بعض الباحثين على درجات الماجستير والدكتوراه في مجال عمل المعمل والمشاركة في تحكيم رسائل ماجستير ودكتوراه بمعهد بحوث الدراسات الإفريقية وكلية زراعة المنيا، كما تم نشر أكثر من 10 أبحاث علمية دولية بمجلات علمية دولية ومؤتمرات دولية بالإضافة إلى الإشراف على مشروعات التخرج لطلاب الجامعات الخاصة وأيضاً المشاركة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه وترقيات بعض أعضاء هيئة البحوث إلى درجات باحث أول ورئيس بحوث.

‎وأضافت أن المعمل قد ساهم في تأهيل بعض معامل الجهات الرقابية من خلال خبرائه في التدريب والإستشارات الفنية، كما نظم المعمل عدة برامج تدريبية لأكثر من 200 متدرب من القطاع الخاص والحكومي والجهات البحثية والجامعات المصرية في مجالات سلامة الغذاء ونظم الجودة، فضلا عن استقبال أكثر من 100 طالب من طلاب الجامعات المصرية لزيارة المعمل والإطلاع على ما يقدمه من خدمات مختلفة، إضافة إلى مشاركة المعمل في اللجان المختلفة الخاصة بإصدار المواصفات التابعة لهيئة المواصفات القياسية والكودكس وسلامة الغذاء.

