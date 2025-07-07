شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الثانوية العامة 2025.. الحد الأدنى لدرجات القبول فى 15 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المديريات التعليمية درجات القبول بـ الثانوية العامة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى، 2024,2025، تمهيدا لإجراء تنسيق القبول بالعام الدراسى المقبل، ويستعرض الخليج 365 فى التقرير التالى درجات الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام فى 15 محافظة كالتالى:

- حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، درجات تنسيق الثانوي العام لعام الدراسي 2026، بحد أدنى للقبول بالثانوي العام 220 درجة والثانوي العام خدمات 205 درجة والثانوي الخاص 190 درجة.

- وفى محافظة القاهرة تم اعتماد الحد الأدنى لتنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي 2025/ 2026 ب 230 درجة ، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام ب 40 درجة.

- أما فى محافظ الجيزة تم اعتماد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمى بحد أدنى 225 درجة، بعد مراجعة المعدلات المناسبة للكثافات الطلابية داخل الفصول بالمدارس بنطاق المحافظة.

- كما تم تحديد درجات القبول بمدارس الثانوى العام خاص عربى والمنازل بحد أدنى 140 درجة والثانوى العام بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة على أن تتكفل مدارس الثانوى العام الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية بجميع الطلاب المسجلين بها.

- وفى محافظة المنوفية تم اعتماد تنسيق القبول بمرحلتي الثانوي العام والثانوي الفني وخدمات للعام الدراسي 2025 /2026، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، بواقع (230) درجة والثانوي العام الخاص (215) درجة والثانوي العام خدمات بمصروفات (210) درجات.

- وبمحافظة الدقهلية تم تحديد درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2025 للحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 242 درجة للثانوي العام منتظم، 140 درجة للثانوي الخاص، 230 درجة للثانوي العام خدمات، 140 للثانوي العام منازل.



- وبمحافظة البحيرة وصلت درجات تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2025/2026، بحد أدنى 235 درجة بكافة مدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة، وذلك كمرحلة أولى من مراحل التنسيق.



- وبمحافظة بنى سويف فإن تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وصلت درجات الحد الأدنى للقبول بمرحلة الثانوي العام عند 232 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، فيما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس الخدمات بالثانوي العام 200 درجة.



- وفى محافظة القليوبية، وصلت درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/ 2026، 220 درجة، كما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية 205 درجات.

- وفى محافظة الإسكندرية تم اعتماد درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى 2025 / 2026، بحد أدنى 230 درجة لكافة مدارس الثانوى العام بمحافظة الإسكندرية.

- وفى محافظة بورسعيد وصلت درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إلى 244 درجة، للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

- وفى محافظة الغربية تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ب (230) درجة، في حين تم تحديد الحد الأدنى للقبول بخدمات الثانوي العام المسائيه بـ(190) درجة، والثانوي الخاص بـ(165) درجة، والثانوي الخاص الفندقي بـ(150) درجة.

- أما فى محافظة المنيا تم اعتماد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2024 / 2025، ب 223 درجة كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 185 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص، ومجموع 190 كحد أدنى للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوى العام .

- وفى سوهاج حددت المحافظة درجات الحد الأدنى للقبول بالمدارس العامة 240 درجة للطلاب دارسى اللغة الإنجليزية و220 درجة كحد أدنى للطلاب دارسى اللغة الفرنسية بالشهادة الإعدادية.

- وفى الأقصر بلغت درجات الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة النظامية 232 درجة.

- وبمحافظة أسوان، وصل الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية 210 درجة، و202 درجة حد أدنى للقبول بالثانوى العام للخدمات ، فى حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى والمهنى والخدمات فنى ما بين 140 درجة إلى 230 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها.



