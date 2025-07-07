شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل والمواصلات" تثمن توجيهات الرئيس بغلق الطريق الإقليمى.. وتطالب السائقين بالالتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أبو العباس، عن بالغ تقديرها للتوجيهات التي أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق أجزاء من الطريق الدائري الإقليمي مؤقتا، خلال أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، مع توفير البدائل الآمنة، حرصا على أرواح المواطنين وسلامتهم، واصفة تلك القرارات بالحكيمة.

وأكدت النقابة، فى بيان، أن هذه التوجيهات تأتى في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ضوء ما شهده هذا الطريق خلال الفترة الماضية من حوادث مؤسفة، وهو ما يبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة لما تم، والحرص على تحديد أوجه القصور الفنية والإدارية التي قد تكون ساهمت في تلك الخسائر، وذلك من منطلق الإيمان بمبدأ المحاسبة البناءة لتحسين الأداء وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات.

كما أيدت النقابة بشدة توجيهات القيادة السياسية لوزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتشديد الرقابة المرورية، لما في ذلك من أثر مباشر على سلامة الطرق والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وجددت النقابة دعوتها إلى جميع السائقين والعاملين في قطاع النقل بضرورة الالتزام التام بالقانون، والمشاركة الفاعلة في جهود الدولة نحو تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة النقل على مستوى الجمهورية.