شكرا لقرائتكم خبر عن السبكى: الجولات الميدانية أداة رئيسية لضمان جودة الخدمة وتطبيق معايير السلامة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الوقوف على فعالية الأداء للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، يُجري الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية موسعة اليوم بمحافظة أسوان، للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة والتشغيل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

تأتي الجولة في ضوء حرص الهيئة على المتابعة الميدانية والدقيقة لمستوى أداء الخدمات الصحية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتأكد من جاهزية المنشآت لتقديم الرعاية الصحية بكفاءة عالية، وبما يلبّي احتياجات المواطنين ويحقق مستويات مُرضية من الخدمة داخل بيئة صحية آمنة ومجهزة.

واستهل الدكتور أحمد السبكي جولته التفقدية بزيارة المقر الجديد لفرع الهيئة بمحافظة أسوان، ومن المقرر أن تشمل الجولة لقاء الدكتور أحمد السبكي مع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي في دعم جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في صعيد مصر.

كما تشمل الجولة زيارة عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، وعلى رأسها مستشفى المسلة التخصصي، ووحدة طب أسرة الخزان غرب، ووحدة طب أسرة الشلال، ومستشفى الرمد التخصصي، ومركز أورام أسوان، ومستشفى أسوان التخصصي، حيث يتابع رئيس الهيئة انتظام العمل داخل تلك المنشآت، ومستوى الاستعدادات الفنية والطبية، ومدى كفاءة التشغيل على أرض الواقع.

وتتضمن الجولة أيضًا عقد اجتماع موسع مع قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بفرع أسوان، وذلك لمراجعة مؤشرات الأداء، ومتابعة خطط العمل، والوقوف على فرص التطوير والتحسين المستمر، بما يضمن استمرارية جودة تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان يعكس التزام الدولة بترسيخ التغطية الصحية الشاملة وتنمية الصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن أسوان تمثل نموذجًا رائدًا في تقديم خدمة صحية منضبطة وفعالة، تراعي العدالة والكرامة الإنسانية، وتضع المواطن في قلب الاهتمام، بما يعكس الرؤية الوطنية لبناء نظام صحي متكامل ومستدام.

وأضاف السبكي، أن الجولات الميدانية تُعد أداة أساسية لمتابعة سير العمل وقياس أثر الخدمة على أرض الواقع، بما يعزز من ثقة المواطنين في المنظومة، ويُسهم في تطوير آليات العمل وتحسين تجربة المنتفعين داخل منشآت الهيئة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة في الجمهورية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسوان تُعد سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يُعلن رسميًا اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة، كما أنها ثاني محافظات صعيد مصر التي تشهد التشغيل الفعلي للمنظومة.



