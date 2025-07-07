جامعة حلوان الأهلية تستقبل وفد جامعة ديموقريطوس اليونانية لبحث التعاون الأكاديمي

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القاهرة - سامية سيد - في إطار توجه جامعة حلوان الأهلية لتعزيز الشراكات الدولية والانفتاح على التجارب التعليمية العالمية، استقبلت الجامعة وفدًا من جامعة ديموقريطوس اليونانية لبحث فرص التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والتطبيقية الحديثة.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل جامعة حلوان الأهلية، حيث تعرّف الوفد على البرامج المتخصصة التي تقدمها الجامعة في مجالات الهندسة ، علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي، نظم المعلومات، إدارة الأعمال، الاقتصاد الرقمي، الفنون الرقمية، الإعلام الرقمي، والعلاج الطبيعي

وناقش الجانبان سبل تنفيذ برامج أكاديمية مشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون في الأبحاث التطبيقية، إلى جانب تصميم برامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمي

وأكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان الأهلية تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى مؤسسة تعليمية دولية، تدمج بين التخصصات المستقبلية والشراكات العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو بناء تعاون فعّال مع واحدة من الجامعات الأوروبية المرموقة.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد جامعة ديموقريطوس عن إعجابهم بمستوى التجهيزات والبنية التحتية داخل الجامعة الأهلية، وتطلعهم إلى العمل المشترك على مشروعات علمية وأكاديمية تخدم الجانبين.