شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الأردن بمرتبات تصل لـ450 دينارًا شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة العمل عن توفير 106 فرص عمل بدولة الأردن في عدد من التخصصات المختلفة، وذلك بالتعاون مع 19 شركة أردنية، موضحة أن فرص العمل تأتي برواتب مجزية وتتنوع بين المجالات الصناعية والمهنية.

وتشمل الوظائف المطلوبة، وعدد الفرص، والرواتب بالدينار الأردني:

- عامل بمصنع بلاستيك – 10 فرص – الراتب: 450-420 دينارا

- عمال بمصنع مكرونة – 2 فرصة – الراتب: 247-270 دينارا

- عمال بمصنع نسيج – 5 فرص – الراتب: 270-290 دينارا

- عامل تحميل الأسمنت – 9 فرص – الراتب: 290-320 دينارا

- نجار ديكور خشب وابواب وشبابيك – 10 فرص – الراتب: 290-320 دينارا

- عمال إنشاءات – 5 فرص – الراتب: 290 دينارا

- خياط ملابس رجالي – 5 فرص – الراتب: 270-300 دينار

- عمال تحميل بمصنع شيكولاتة – 4 فرص – الراتب: 270-290 دينارا

- عمال تربية دواجن – 2 فرصة – الراتب: 270-290 دينارا

- عامل بمطاحن الدقيق – 1 فرصة – الراتب: 250-350 دينارا

- عامل تشغيل ماكينة تغليف وتعبئة – 2 فرصة – الراتب: 300 دينار

- عمال أمن ونظافة – 1 فرصة – الراتب: 270-290 دينارا

- عامل منشار حجر – 4 فرص – الراتب: 270-295 دينارا

- عامل ماكينة حقن بيطري – 2 فرصة – الراتب: 295-300 دينار

- ترزي ملابس فلسطينية – 1 فرصة – الراتب: 300-350 دينارا

- ترزي ملابس خليجية – 1 فرصة – الراتب: 300-350 دينارا

- عمال بمصنع طوب ورخام – 4 فرص – الراتب: 270 دينارا

- عمال بجزر الدواجن – 2 فرصة – الراتب: 290 دينارا

- عمال تحميل وتنزيل – 4 فرص – الراتب: 270-320 دينارا

وأوضحت الوزارة أن التقديم على الوظائف يتم من خلال الموقع الرسمي عبر الرابط التالي:

https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

وأكدت الوزارة أن التقديم يتم وفقا لشروط كل وظيفة موضحة في الرابط، في إطار جهودها لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب في الخارج، بما يسهم في الحد من البطالة وتعزيز التعاون الدولي في مجال التشغيل.