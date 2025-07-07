شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية: بدء التقديم على تنسيق الثانوى العام عبر هذا الرابط والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية على بدء التقدم على تنسيق القبول بالثانوية العامة والثانوية الفنية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية عبر هذا الرابط من خلال التقديم الإلكتروني للتنسيق https://tansiksec.emis.gov.eg

باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا بإتباع الإجراءات من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع المدارس لتسهيل هذه الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم.

- تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب

emis.gov.eg 365 https://office: على الطالب الدخول على

وإدخال الرقم القومي وكود الطالب، ثم استكمال البيانات وتفعيل الحساب باستخدام كود يرسل على البريد البديل. وفي حال نسيان أو تغيير كلمة المرور، يتم اتباع التعليمات بالموقع أو اختيار نسيت كلمة المرور".

- بعد تسجيل الدخول تظهر بيانات الطالب، ثم يقوم بالدخول إلى التنسيق واختيار نوع التعليم المديرية الإدارة المدرسة، وترتيب الرغبات حسب الحد الأدنى المعلن.

ووجهت الوزارة بنشر ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالإدارة والمدارس وذلك حتى يتسنى لأولياء الأمور والطلاب معرفة مواعيد وخطوات التسجيل و التنبيه على مسئولي وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل البت في طلبات الطلاب المقدمة للمدرسة طبقا للكشوف المعتمدة من شئون الطلاب بالمدرسة حتى يتمكنوا من سداد المصروفات الدراسية من خلال منافذ الدفع.