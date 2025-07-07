شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التوقيت الصيفي قريبا .. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

مع بدء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بفصل الصيف، يبحث الكثير من المواطنين ويترقبون انتهاء التوقيت الصيفي ، الذى بدأ رسميا في مصر، يوم منتصف ليل الخميس / صباح الجمعة 25 إبريل الماضي، بتقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 1 صباحا بدلًا من 12 صباحا، وذلك بحسب ما حدده القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذى صدّق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 16 أبريل 2023، والذى حدد موعد تطبيق التوقيت الصيفى، ليكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.



إقرار العمل بـ التوقيت الصيفى فى مصر جاء بعد نحو 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه فى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفى على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوى بتأخير الساعة 60 دقيقة.

انتهاء التوقيت الصيفي

ويبحث المواطنين عن موعد بداية تطبيق التوقيت الشتوي وانتهاء التوقيت الصيفي، وآلية تطبيق التوقيت الشتوى وهل سيتم تقديم الساعة أم تأخيرها 60 دقيقة، وبناء على القانون يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة، يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل الذى يوافق هذا العام 30 أكتوبر 2025، صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025.

وتم اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت سواء الصيفى أو الشتوى، كون يوم الجمعة إجازة رسمى فى معظم قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبا لحدوث أى مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لتأثر سير العمل فى المصالح الحكومية والمؤسسات، فى حالة وجود التغيير فى يوم عمل طبيعي.

