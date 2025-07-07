شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: إجراء عمليات القلب المفتوح خلال 3 أسابيع ضمن مبادرة قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الإثنين، 07 يوليو 2025 10:58 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار تقدم جميع الخدمات مجانا للمرضى. وتابعت وزارة الصحة والسكان: خلال مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار يتم توزيع المرضى على المستشفيات التابعة للمبادرة. وتابعت وزارة الصحة والسكان إن المبادرة تضمن الحصول على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة كما أن الحالات المتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى 3 أسابيع في سرعة الإجراء.

مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار

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