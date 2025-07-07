شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: علاج الجذام يقلل من العدوى بعد الجرعة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن مرض الجذام لا ينتقل بسهولة، ويتطلب فترات طويلة من المخالطة الوثيقة (المصافحة أو اللمس العابر لا ينقل العدوى).

وتابع : العلاج المتوفر يقلل بشكل كبير من احتمالية انتقال العدوى بعد الجرعة الأولى، ويعتبر المرض قابلاً للشفاء التام منذ عام 1982 بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية.

واستكمل : التوصيات الطبية الحديثة تؤكد عدم وجود مبرر لعزل مرضى الجذام بعد بدء العلاج، مما يدعم دمجهم في المجتمع دون وصم.

وقال : توفر وزارة الصحة والسكان العلاج مجاناً في عيادات الجلدية التخصصية بجميع المحافظات والعلاج محدد المدة حسب حالة المريض، ولا يستمر مدى الحياة.

وأوضح أنه على المرضى الالتزام بفترة العلاج المحددة من الطبيب المختص لضمان الشفاء التام.

ودعا الجميع إلى الوعي بأن مرض الجذام قابل للعلاج بسهولة، ونشجع على دعم المرضى ودمجهم في المجتمع دون خوف أو تمييز.